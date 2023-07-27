Алжирская авиакомпания Air Algerie открыла полеты в Санкт-Петербург

Из Петербурга в Алжир вылетел первый рейс авиакомпании Air Algerie, сообщает Telegram-канал аэропорта Пулково.

В Пулково произошло задымление на борту вылетающего в Дубай самолета

Рейсы на самолетах Boeing 737 будут осуществляться три раза в неделю - по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Это первый в истории регулярный рейс из Пулково на африканский континент, отметил галва по авиакоммерции компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» Асият Халваши.

Он также выразил мнение, что направление будет востребовано для туризма и стыковок.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Гальперин
ТЕГИ:Санкт-ПетербургАлжир

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