Алжирская авиакомпания Air Algerie открыла полеты в Санкт-Петербург

Рейсы на самолетах Boeing 737 будут осуществляться три раза в неделю - по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Это первый в истории регулярный рейс из Пулково на африканский континент, отметил галва по авиакоммерции компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» Асият Халваши.

Он также выразил мнение, что направление будет востребовано для туризма и стыковок.