Алжирская авиакомпания Air Algerie открыла полеты в Санкт-Петербург
27 июля 202312:15
Из Петербурга в Алжир вылетел первый рейс авиакомпании Air Algerie, сообщает Telegram-канал аэропорта Пулково.
Рейсы на самолетах Boeing 737 будут осуществляться три раза в неделю - по вторникам, четвергам и воскресеньям.
Это первый в истории регулярный рейс из Пулково на африканский континент, отметил галва по авиакоммерции компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» Асият Халваши.
Он также выразил мнение, что направление будет востребовано для туризма и стыковок.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru