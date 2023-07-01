В Пулково произошло задымление на борту вылетающего в Дубай самолета
Задымление зафиксировали в двигателе самолета рейса Санкт-Петербург — Дубай в аэропорту Пулково, пассажиров эвакуировали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
По данным агентства, возгорания не произошло.
В пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы» указали, что готовящийся к полету в Дубай самолет отбуксировали обратно на место стоянки в Пулково по технической причине.
«Согласно инструкции, вызван спасательно-аварийный расчет. Угрозы жизни и здоровью пассажиров нет, пассажиры высажены в терминал», — говорится в сообщении.
Следов возгорания на борту нет, из самолета эвакуировали 240 человек.
Ленинградский следственный отдел на транспорте Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета организовал доследственную проверку по факту ЧП. По данным ведомства, задымление самолета локализовано, пострадавших нет. Причина инцидента устанавливается.
Проверку также проводит Северо-Западная транспортная прокуратура. Надзорное ведомство выяснит все обстоятельства произошедшего и при наличии оснований примет меры.
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