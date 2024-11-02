Серябкина, Басков и Алсу рассказали об одержимых фанатах

К примеру, певица Ольга Серябкина на десятой презентации новых песен артистов «Вечерний Звук» рассказала, что была вынуждена нанять охранника из-за преследования.

«Многие двигаются с «классными ребятами» для имиджа, у меня не так. Это была необходимость», — заявила она.

Певец Николай Басков за 25 лет на сцене также сталкивался с ситуациями, когда поклонники стояли у него под окнами.

«Люди спали под окнами, стояли около дома, гонялись по городу после концерта на машине. Я столкнулся с этой безумной любовью», — сообщил артист.

В свою очередь певица Алсу отметила, что встречи с неадекватными поклонниками случались и у нее. При этом артистка добавила, что поклонники ее творчества преимущественно добрые и душевные люди.

Ранее солистка поп-группы «Мираж» Екатерина Болдышева сообщала, что ее преследовал поклонник, возмущенный фотографиями артистки. По словам исполнительницы, сталкер несколько месяцев «терроризировать» звонками директора группы, других музыкантов, и ее родных, а затем неожиданно исчез, передает «Радиоточка НСН».

