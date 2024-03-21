Аллерголог предупредила о появлении «пыльцевых бурь» в РФ в этом сезоне
Активное пыление деревьев ожидается в этом сезоне. Как пишет ТАСС, об этом заявила главный врач Института иммунологии ФМБА России, гендиректор Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ) Наталья Ильина.
По её словам, это связано с тем, что прошедшая зима отметилась обильным снежным покровом и повышенной влажностью, в результате чего пыльцы может быть много.
«Это то, что мы иногда называем пыльцевые бури. Когда количество пыльцевых зёрен в кубическом метре зашкаливает все так называемые возможные нормы», - уточнила она.
Ильина также добавила, что пик пыления обычно длится около двух недель, а её активность могут снизить дожди или изменение розы ветров.
Ранее кандидат медицинских наук, врач-аллерголог Злата Ермакова заявила, что предрасположенность к аллергии на животных может быть наследственной, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Адвокат Кологривого назвал «компромиссным вариантом» арест на семь суток
- Актер Милош Бикович первым ударит по мячу перед началом мачта «Россия-Сербия»
- Словения объявила о высылке сотрудника российского посольства
- ПВО уничтожила три украинских беспилотника над Крымом
- СМИ: «Челси» и «Манчестер Сити» могут исключить из АПЛ
- Фестиваль российского кино пройдет в апреле на Кубе
- Аллерголог предупредила о появлении «пыльцевых бурь» в РФ в этом сезоне
- Певец SHAMAN подтвердил, что именно Лолита дала ему знаковый псевдоним
- ФСБ задержало готовившего теракт в военной части на Урале мужчину
- Вице-премьер Хуснуллин: Ставка по ипотеке должна быть 5%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru