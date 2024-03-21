Аллерголог предупредила о появлении «пыльцевых бурь» в РФ в этом сезоне

Активное пыление деревьев ожидается в этом сезоне. Как пишет ТАСС, об этом заявила главный врач Института иммунологии ФМБА России, гендиректор Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ) Наталья Ильина.

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По её словам, это связано с тем, что прошедшая зима отметилась обильным снежным покровом и повышенной влажностью, в результате чего пыльцы может быть много.

«Это то, что мы иногда называем пыльцевые бури. Когда количество пыльцевых зёрен в кубическом метре зашкаливает все так называемые возможные нормы», - уточнила она.

Ильина также добавила, что пик пыления обычно длится около двух недель, а её активность могут снизить дожди или изменение розы ветров.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-аллерголог Злата Ермакова заявила, что предрасположенность к аллергии на животных может быть наследственной, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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