Алла Пугачёва вошла в рейтинг самых влиятельных женщин BBC
Народная артистка СССР Алла Пугачёва вошла в список 100 самых влиятельных женщин года, составленный британской вещательной корпорацией BBC.
Составители рейтинга отметили, что певица «неоднократно выступала против правительства», и «осудила конфликт на Украине».
Кроме Пугачёвой в список попали ещё две россиянки. Это основательница и главный редактор журнала «Холод» Таисия Бекбулатова (признана в РФ-иноагентом), и петербургская художница и фигурантка дела о «фейках» Александра Скочиленко.
Также в рейтинг включили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, первую женщину на посту премьер-министра Барбадоса Миа Моттли, американскую певицу Билли Айлиш, индийскую актрису Приянку Чопру и других.
Ранее Пугачева обратилась к Минюсту РФ и попросила признать её иноагентом, как и её супруга шоумена Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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