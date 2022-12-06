Алла Пугачёва вошла в рейтинг самых влиятельных женщин BBC

Народная артистка СССР Алла Пугачёва вошла в список 100 самых влиятельных женщин года, составленный британской вещательной корпорацией BBC.

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Составители рейтинга отметили, что певица «неоднократно выступала против правительства», и «осудила конфликт на Украине».

Кроме Пугачёвой в список попали ещё две россиянки. Это основательница и главный редактор журнала «Холод» Таисия Бекбулатова (признана в РФ-иноагентом), и петербургская художница и фигурантка дела о «фейках» Александра Скочиленко.

Также в рейтинг включили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, первую женщину на посту премьер-министра Барбадоса Миа Моттли, американскую певицу Билли Айлиш, индийскую актрису Приянку Чопру и других.

Ранее Пугачева обратилась к Минюсту РФ и попросила признать её иноагентом, как и её супруга шоумена Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:РоссияРейтингАлла Пугачева
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