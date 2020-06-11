Алкоголь-наркотики-Ефремов, дело главы Норильска, Москва после самоизоляции

Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee на Смоленской площади выехал на полосу встречного движения и врезался в курьерский фургон на базе «Лады». Пострадавший в ДТП водитель фургона умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии Михаил Ефремов был сильно пьян. Позже прокуратура Москвы сообщила, что в момент аварии актер находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения. Ему предъявлено обвинение по пункту «а» части 4-й статьи 264 Уголовного Кодекса, а именно в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек, - говорится в сообщении ведомства. По предъявленной статье Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Решением суда он помещен под домашний арест до 9 августа.





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