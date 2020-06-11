Алкоголь-наркотики-Ефремов, дело главы Норильска, Москва после самоизоляции
НСН о наиболее заметных событиях сокращенной рабочей недели.
Главным из таковых, безусловно, стала дорожная авария в Москве с участием актера Михаила Ефремова.
Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee на Смоленской площади выехал на полосу встречного движения и врезался в курьерский фургон на базе «Лады». Пострадавший в ДТП водитель фургона умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии Михаил Ефремов был сильно пьян. Позже прокуратура Москвы сообщила, что в момент аварии актер находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения. Ему предъявлено обвинение по пункту «а» части 4-й статьи 264 Уголовного Кодекса, а именно в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек, - говорится в сообщении ведомства. По предъявленной статье Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Решением суда он помещен под домашний арест до 9 августа.
До пяти человек выросло количество фигурантов уголовных дел, возбужденных в связи в связи с крупнейшим за четверть века разливом нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске.
Первым задержанным стал начальник цеха, затем были задержаны директор ТЭЦ-3, главный инженер и его заместитель, а в четверг стало известно о возбуждении уголовного дела по статье «Халатность» в отношении главы Норильска. По версии следствия, Ринат Ахметчин, зная о количестве разлитого из резервуара топлива, не принял необходимых мер реагирования на чрезвычайную ситуацию и ликвидацию ее последствий, - сообщается на сайте Следственного комитета РФ. 29 мая в результате частичного разрушения конструкции резервуара на территории ТЭЦ-3 в Норильске в грунт и воду местных рек попало более 20 тысяч тонн дизельного топлива. Причиной тому могли стать как изношенность оборудования и конструкций, так и таяние грунтов вечной мерзлоты. Ущерб, нанесенный разливом топлива флоре и фауне Заполярья, может оказаться непоправимым: биологи утверждают, что животных и птиц в зоне ЧС ждет массовое отравление.
В Москве на этой неделе был отменен режим всеобщей самоизоляции.
Перестала действовать система пропусков для передвижения по городу, был отменен график прогулок, открылись парикмахерские в рамках первого этапа снятия антикоронавирусных ограничений. Впереди еще два этапа – с 16 и с 23 июня. На полное снятие ограничений, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, потребуется два месяца. Несмотря на столь значимые послабления, в ближайшие выходные и праздничные дни москвичам лучше никуда не ходить, особенно на официальные мероприятия в честь Дня России и в день Парада Победы, - указал Собянин. Кроме того, по его словам, как можно большему числу работников стоит продолжить работу в удаленном режиме, если, конечно, сохраняется такая возможность.
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