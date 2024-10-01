Алишер Усманов выиграл суд против немецкого телеканала ARD

Уточняется, что суд запретил телеканалу распространять подобные материалы под угрозой административного ареста или штрафа до €250 тысячи за каждый случай нарушения.

Поводов для обращения в суд послужил репортаж журналиста Хайо Зеппельта, в котором он утверждал, что Усманов якобы внедрил в фехтовальный спорт «систему подкупа судей», вынуждая за взятки или под давлением обеспечить победу нужным спортсменам.

Расследование представителя СМИ было основано на рассказах отставного судьи FIE и на эпизоде с боем грузинского саблиста Сандро Базадзе в 1/8 финала олимпийского турнира, в котором он уступил египтянину Мохамеду Амеру. Тогда Базадзе заявил, что проиграл по причине нечестного судейства.

С 2008 по 2022 год Усманов руководил Международной федерацией фехтования (FIE). После попадания под санкции Евросоюза добровольно приостановил исполнение полномочий, передает «Радиоточка НСН».

