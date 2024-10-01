Алишер Усманов выиграл суд против немецкого телеканала ARD
Земельный суд Гамбурга наложил судебный запрет на заявление, о том, что бизнесмен Алишер Усманов создал «систему подкупа судей» фехтовального турнира на Олимпиаде в Париже, которое прозвучало в эфире немецкого телеканала ARD. Об этом сообщили в пресс-службе бизнесмена.
Уточняется, что суд запретил телеканалу распространять подобные материалы под угрозой административного ареста или штрафа до €250 тысячи за каждый случай нарушения.
Поводов для обращения в суд послужил репортаж журналиста Хайо Зеппельта, в котором он утверждал, что Усманов якобы внедрил в фехтовальный спорт «систему подкупа судей», вынуждая за взятки или под давлением обеспечить победу нужным спортсменам.
Расследование представителя СМИ было основано на рассказах отставного судьи FIE и на эпизоде с боем грузинского саблиста Сандро Базадзе в 1/8 финала олимпийского турнира, в котором он уступил египтянину Мохамеду Амеру. Тогда Базадзе заявил, что проиграл по причине нечестного судейства.
С 2008 по 2022 год Усманов руководил Международной федерацией фехтования (FIE). После попадания под санкции Евросоюза добровольно приостановил исполнение полномочий, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru