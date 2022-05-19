Алишер Усманов и Ирина Винер решили развестись

Заявление о разводе было подано на мировой участок №205. По данным издания StarHit, беседа между представителями сторон уже состоялась, супругам дали две недели на принятие окончательного решения.

Алишер Усманов и Ирина Винер поженились в 1992 году. Совместных детей у них нет, бизнесмен воспитывал сына Винер от первого брака — Антона.

Ранее суд развёл певца Григория Лепса и Анну Шаплыкову, которые находились в браке 19 лет, сообщает журнал «Профиль».