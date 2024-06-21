Восьмилетняя сестра Алисы Тепляковой сдала ЕГЭ и готовится поступать в МГУ

Евгений Тепляков, отец прославившейся юной студентки Алисы Тепляковой, вновь заявил о своих педагогических успехах. Вслед за старшей дочерью в МГУ поступает еще одна его дочь — восьмилетняя Лейя.

Тепляков рассказал в своем блоге, что Лейя успешно прошла все необходимые испытания. Он подчеркнул, что на данный момент уже поданы документы для поступления в МГУ.