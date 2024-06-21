Восьмилетняя сестра Алисы Тепляковой сдала ЕГЭ и готовится поступать в МГУ

Евгений Тепляков, отец прославившейся юной студентки Алисы Тепляковой, вновь заявил о своих педагогических успехах. Вслед за старшей дочерью в МГУ поступает еще одна его дочь — восьмилетняя Лейя.

Тепляков рассказал в своем блоге, что Лейя успешно прошла все необходимые испытания. Он подчеркнул, что на данный момент уже поданы документы для поступления в МГУ.

Отец Тепляковой пожаловался на попытки добиться закрытия его частного детсада

«Все отлично! Очередной ребенок поступает в вуз», — написал Тепляков, отметив, что его авторская методика обучения вновь доказала свою эффективность.

Тепляков не уточнил, на какой факультет будет поступать Лейя, но предположил, что это может быть факультет психологии, как и у старшей сестры Алисы. Для поступления на этот факультет требуются высокие баллы по математике, обществознанию, истории, биологии, русскому и иностранному языкам, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: скриншот НТВ
ТЕГИ:ДетиОбразование

Горячие новости

Все новости

партнеры