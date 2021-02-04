Алиса Фрейндлих вылечилась от COVID-19
Состояние народной артистки СССР Алисы Фрейндлих улучшилось, однако врачи пока оставили её в больнице, сообщает РИА Новости.
В Большом драматическом театре имени Товстоногова рассказали, что очередной тест Фрейндлих на коронавирус оказался отрицательным, а контрольное обследование показало серьёзные улучшения состояния лёгких.
В театре добавили, что врачи отмечают положительную динамику и не исключают, что народная артистка в скором времени будет выписана из больницы.
Фрейндлих была госпитализирована с COVID-19 в конце декабря 2020 года, сообщает телеканал RT. У 86-летней артистки диагностировали 80% поражения лёгких.
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