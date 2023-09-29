Алиханов: Запрет на въезд российских авто в Литву не касается проезда по УТД

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов разъяснил, кого коснуться ограничения на въезд в Литву. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По его словам, запрет на въезд в Литву российских автомобилей не касается транзита через территорию Литвы, осуществляемого по упрощенным транзитным документам (УТД). При этом обязательно наличие собственника автомобиля в машине.

Латвия отказалась пропускать в ЕС автомобили с российскими номерами

Ранее сообщалось, что Литва будет конфисковывать въезжающие на территорию страны российские машины, как говорится в новой рекомендации Еврокомиссии. Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте уточнила, что за исполнением предписания будут следить таможенные органы страны. Она добавила, что любой человек на автомобиле с российскими номерами, не имея документов, что он едет транзитом в Калининград, будет лишен автомобиля, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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