Алиханов: Запрет на въезд российских авто в Литву не касается проезда по УТД

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов разъяснил, кого коснуться ограничения на въезд в Литву. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По его словам, запрет на въезд в Литву российских автомобилей не касается транзита через территорию Литвы, осуществляемого по упрощенным транзитным документам (УТД). При этом обязательно наличие собственника автомобиля в машине.