Латвия отказалась пропускать в ЕС автомобили с российскими номерами

Отмечается, что при отказе выполнить распоряжения таможенных органов автомобиль могут изъять.

Ранее аналогичное решение принял Таможенный департамент Литвы. В ведомстве уточнили, что запрет не распространяется на тех, кто едет транзитом в Калининград.

Представитель Европейской комиссии Даниэл Шеридан Ферри накануне заявил, что страны ЕС могут не конфисковывать личные вещи россиян, въезжающих на территорию Евросоюза, передает «Радиоточка НСН».

