Латвия отказалась пропускать в ЕС автомобили с российскими номерами

Власти Латвии запретили въезжать в Евросоюз через пограничные пункты автомобилям с российскими номерами, сообщили агентству LETA в Службе государственных доходов республики.

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Отмечается, что при отказе выполнить распоряжения таможенных органов автомобиль могут изъять.

Ранее аналогичное решение принял Таможенный департамент Литвы. В ведомстве уточнили, что запрет не распространяется на тех, кто едет транзитом в Калининград.

Представитель Европейской комиссии Даниэл Шеридан Ферри накануне заявил, что страны ЕС могут не конфисковывать личные вещи россиян, въезжающих на территорию Евросоюза, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзЛатвияРоссия

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