Латвия отказалась пропускать в ЕС автомобили с российскими номерами
Власти Латвии запретили въезжать в Евросоюз через пограничные пункты автомобилям с российскими номерами, сообщили агентству LETA в Службе государственных доходов республики.
Отмечается, что при отказе выполнить распоряжения таможенных органов автомобиль могут изъять.
Ранее аналогичное решение принял Таможенный департамент Литвы. В ведомстве уточнили, что запрет не распространяется на тех, кто едет транзитом в Калининград.
Представитель Европейской комиссии Даниэл Шеридан Ферри накануне заявил, что страны ЕС могут не конфисковывать личные вещи россиян, въезжающих на территорию Евросоюза, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru