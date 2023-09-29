Алиханов: Российские автомобили должны покинуть Литву в течение полугода
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в своём Telegram-канале заявил, что автомобили с российскими номерами, вместимостью до 10 человек, должны покинуть территорию Литвы в течение полугода.
Он сослался на разъяснения литовской таможни и указал, что речь идёт легковушках, въехавших в республику до 11 сентября 2023 года, гражданство собственника при этом значения не имеет.
«Запрет на въезд в Литву для этих автомобилей не касается транзита российских граждан через территорию Литвы, осуществляемого по упрощённому транзитному документу УТД), при наличии в машине собственника автомобиля», - написал Алиханов.
Отмечается, что транзит в Калининградскую область или из неё должен быть осуществлён в течение максимум 24 часов, владелец машины должен находиться в салоне авто.
Ранее российские посольства в Латвии и Литве призвали граждан РФ воздержаться от поездок в эти страны на автомобилях с российскими знаками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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