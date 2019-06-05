Состояние Алибасова оценивается как тяжелое

Состояние музыкального продюсера Бари Алибасова врачи оценивают как тяжелое. В настоящее время он находится в реанимации в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Об этом АГН «Москва» сообщили в справочной службе больницы.

Ранее сын Алибасова рассказал, что продюсер ошибочно выпил жидкость для прочистки труб «Крот», подумав, что это сок. Несчастный случай произошел в квартире у Бари Алибасова, сообщает РЕН ТВ. Продюсер, поняв ошибку, сам вызвал скорую помощь.

По некоторым данным, Алибасов получил сильный ожог пищевода. Ранее сын Алибасова сообщал, что жизни отца ничего не угрожает, передает RT.

