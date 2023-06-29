Алголог назвал виды боли, которые опасно терпеть после 40 лет
29 июня 202316:37
Врач-алголог Эмиль Исагулян рассказал «Вечерней Москве», что боли нельзя терпеть, особенно если она хроническая. В частности, этот совет касается людей после 40 лет.
По его словам, необходимо отличать боль, которая возникает из-за переутомления, стресса, нагрузки от регулярных болей. При этом неважно, где именно болит у человека.
В особенности не стоит закрывать глаза тем, кто вынужден прибегать к принятию анальгетиков при болевых ощущениях, отметил врач.
Особенно это касается людей, чей возраст перевалил за 40 лет, добавил Исагулян.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru