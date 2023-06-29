Алголог назвал виды боли, которые опасно терпеть после 40 лет

Врач-алголог Эмиль Исагулян рассказал «Вечерней Москве», что боли нельзя терпеть, особенно если она хроническая. В частности, этот совет касается людей после 40 лет.





По его словам, необходимо отличать боль, которая возникает из-за переутомления, стресса, нагрузки от регулярных болей. При этом неважно, где именно болит у человека.

В особенности не стоит закрывать глаза тем, кто вынужден прибегать к принятию анальгетиков при болевых ощущениях, отметил врач.

Особенно это касается людей, чей возраст перевалил за 40 лет, добавил Исагулян.