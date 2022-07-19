Алена Блин назвала сообщения о возвращении Пугачевой в Москву фейком
Светский журналист отметила, что сейчас в социальных сетях появляется все больше недостоверной информации о звездах.
Светский журналист, Ведущая YouТube-шоу «Алена, блин!» Алена Жигалова в пресс-центре НСН назвала новость о приезде Аллы Пугачевой в Москву фейком.
«Это фейк, никакой Аллы Пугачевой нет в Москве. Я связалась с людьми, которые с ней общаются, мне сказали, что нет – это фейк. У нас очень много появилось фейков, переполнено все на тему звезд. Кто покинул, кто высказался, кто вернулся, какая-то сумасшедшая история про Газманова, я не знаю, откуда они берутся, кто это делает», - сказала журналист.
С точки зрения бизнеса было бы правильно согласовывать все заявления артистов во время концертов, заявил ранее музыкальный критик, журналист Илья Легостаев в пресс-центре НСН.
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