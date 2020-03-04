Алексей Панин определился со страной для эмиграции

Артист сказал, что намерен переехать в Испанию, по его словам, он готов работать там хоть грузчиком. Панин подчеркнул, что принял осознанное решение навсегда покинуть Россию.

«Навсегда. Никогда моей ноги не будет в этой стране», - сказал актер.

Панин добавил, что в испанском городке Торревьеха у него нашлись друзья, которые оказывают ему помощь. По словам артиста, сейчас он продает одну квартиру в России, а вторую намеревается сдавать и на эти деньги жить в эмиграции.

При этом в беседе с Газета.ру Панин заявил, что получение гражданства другой страны станет для него проблемой.

«Я не Владимир Соловьев, и я не обладаю такими финансовыми ресурсами, чтобы стать резидентом Италии. Буду получать вид на жительство как обычный человек», - сказал актер. При этом Панин подчеркнул, что российский паспорт ему даром не уперся», хотя отказываться от него он пока не намерен.

Панин в прошлом году уже заявлял, что намерен переехать из России. Однако тогда он рассказывал, что хочет обосноваться в США, сообщали «Дни.ру».

