Подальше от русских. Панин хочет забрать дочь в эмиграцию

Скандально известный актёр Алексей Панин признался, что хочет увезти в эмиграцию свою старшую дочь Анну. Ранее он уже говорил, что не хочет больше жить в России. Теперь же уточнил, что намерен захватить с собой при отъезде, помимо наследницы, ещё и свою мать.

В интервью одному из youtube-каналов артист отметил, что не будет против, если Аня уже с 16 лет начнёт зарабатывать деньги, хоть официанткой. Главное, по словам Панина, чтобы её не окружали русские люди. Сам же актёр намерен завязать с практикой съёмок одновременно в нескольких проектах.

По словам Алексея, он охладел к дому на Рублёвке. Теперь ему нужна «маленькая квартира, деньги, чтобы можно было прокормить свою семью, заплатить за коммунальные услуги». Он также больше не собирается ездить на BMW, а предпочтёт велосипед. Актер утверждает, что именно так представляет для себя идеальную жизнь «как все нормальные европейцы», пишут «Дни.ру».

Ане сейчас 12 лет. Её мать - фотомодель Юлия Юдинцева. Уже больше десяти лет она ведёт с Панины борьбу за дочь. У актёра также есть ещё две дочери – от связи с гинекологом Татьяной Савиной и уроженки Крыма Ольги Маруженко.

