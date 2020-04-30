Алексей Фурсин рассказал правила продления цифровых пропусков в Москве

Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин рассказал, что проверить сведения о цифровых пропусках для работающих москвичей можно на специальном портале. Об этом сообщает «Москва 24».

По словам Фурсина, сотрудники организаций, деятельность которых не была приостановлена, могут самостоятельно легко продлить пропуск на сайте nedoma.mos.ru. Он уточнил, что сделать это необходимо до 4 мая.

Для компаний, деятельность которых приостановлена, существует другой сайт - i.moscow. Согласно Фурсину, пропуска для сотрудников в данном случае нужно оформлять руководству организаций. На сайте потребуется ввести ИНН компании и составить список сотрудников, которые необходимы для обеспечения бесперебойных процессов в компании.

