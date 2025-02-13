Александр Винник вылетел в Россию после освобождения из США

Россиянин Александр Винник, освободившийся из американской тюрьмы, прибыл в Турцию и в ближайшие часы отправится в Россию. Об этом РИА Новости сообщил его адвокат Аркадий Бух.

В обмен на Винника США освободили американца Марка Фогеля, приговоренного в России к 14 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. Фогель уже вернулся в США.