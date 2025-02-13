Александр Винник вылетел в Россию после освобождения из США

Россиянин Александр Винник, освободившийся из американской тюрьмы, прибыл в Турцию и в ближайшие часы отправится в Россию. Об этом РИА Новости сообщил его адвокат Аркадий Бух.

В обмен на Винника США освободили американца Марка Фогеля, приговоренного в России к 14 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. Фогель уже вернулся в США.

Адвокат Винника сообщил, что для его перевозки в РФ задействуют специальную авиасеть

Александр Винник был задержан в Греции в 2017 году по запросу США. Американские власти обвинили его в отмывании не менее 4 миллиардов долларов через биржу BTC-e.

В январе 2020 года Винник был экстрадирован во Францию, где ему был вынесен приговор по делу о создании вредоносного программного обеспечения. Позднее он был передан в США, передает «Радиоточка НСН».

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