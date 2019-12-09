Александр Тютрюмов о «Ржеве»: Если мы не будем знать свою историю - будем читать чужую

5 декабря на большой экран вышла военно-историческая драма «Ржев» режиссера Игоря Копылова. За несколько дней до этого премьеры фильма состоялись в самом Ржеве, в Москве и Санкт-Петербурге. Первыми оценили киноленту ржевские ветераны, деятели искусства из двух столиц и представители власти всех уровней.

Заслуженный артист Российской Федерации, актер, кинорежиссер и продюсер Александр Тютрюмов дал высокую оценку фильму.

«Прекрасный фильм. Очень благодарен продюсерам за него. Потому что фильм вышел вовремя, в то время когда уже полностью хотят переписать историю нашей страны в части, касающейся Великой отечественной войны», - сказал Тютрюмов.

Особенно актер отметил значимость этой киноленты для подрастающего поколения.

«Если мы не будем знать свою историю - будем читать чужую. Обязательно такие фильмы нужны, потому что мы в последнее время потеряли свою молодежь. Все эти американские фильмы – я не говорю, что они плохие, но мы и свои должны показывать, и именно в прокате, где ты можешь посмотреть фильм с красивым звуком, красивым светом. Для молодежи этот фильм очень важен, тем более в преддверии 75-летия Великой Победы», -пояснил свою точку зрения кинодеятель.

Среди зрителей уже появились и первые критики, которые считают, что нельзя показывать с экранов, как советское командование жертвовало целыми ротами и расстреливало своих же солдат в поисках предателей. Они же упрекали создателей фильма в нереалистичности некоторых сюжетных ходов. Однако, напомним, что драма снята на основе повести «Искупить кровью», ее автор – Вячеслав Кондратьев – сам воевал под Ржевом и героев своих не выдумывал, а писал с реальных людей.