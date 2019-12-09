Александр Тютрюмов о «Ржеве»: Если мы не будем знать свою историю - будем читать чужую
Известный актер, режиссер и продюсер поблагодарил создателей фильма «Ржев» за своевременное и правильное кино.
5 декабря на большой экран вышла военно-историческая драма «Ржев» режиссера Игоря Копылова. За несколько дней до этого премьеры фильма состоялись в самом Ржеве, в Москве и Санкт-Петербурге. Первыми оценили киноленту ржевские ветераны, деятели искусства из двух столиц и представители власти всех уровней.
Заслуженный артист Российской Федерации, актер, кинорежиссер и продюсер Александр Тютрюмов дал высокую оценку фильму.
«Прекрасный фильм. Очень благодарен продюсерам за него. Потому что фильм вышел вовремя, в то время когда уже полностью хотят переписать историю нашей страны в части, касающейся Великой отечественной войны», - сказал Тютрюмов.
Особенно актер отметил значимость этой киноленты для подрастающего поколения.
«Если мы не будем знать свою историю - будем читать чужую. Обязательно такие фильмы нужны, потому что мы в последнее время потеряли свою молодежь. Все эти американские фильмы – я не говорю, что они плохие, но мы и свои должны показывать, и именно в прокате, где ты можешь посмотреть фильм с красивым звуком, красивым светом. Для молодежи этот фильм очень важен, тем более в преддверии 75-летия Великой Победы», -пояснил свою точку зрения кинодеятель.
Среди зрителей уже появились и первые критики, которые считают, что нельзя показывать с экранов, как советское командование жертвовало целыми ротами и расстреливало своих же солдат в поисках предателей. Они же упрекали создателей фильма в нереалистичности некоторых сюжетных ходов. Однако, напомним, что драма снята на основе повести «Искупить кровью», ее автор – Вячеслав Кондратьев – сам воевал под Ржевом и героев своих не выдумывал, а писал с реальных людей.
«Я очень часто беседовал с участниками Великой Отечественной войны, и все эти политруки и особисты показаны именно так, как я слышал. Это было действительно жестко. Показана правда, такая, какая она есть. Мало разве солдат как пушечное мясо отправляли? И не только в Великую Отечественную войну. А что, нужно было сдаться в плен и отдать Москву? Все показано так, как надо и правильно показано. А если кому-то не нравится – знаете, на каждый роток не накинешь платок. В искусстве есть два только термина: либо не любят, либо завидуют. Скорее всего, завидуют. Фильм шикарный, его надо показывать – и по всем каналам», - предложил ответить критикам Александр Тютрюмов.
Ранее НСН сообщала, что на место возведения Ржевского мемориала Советскому солдату начали поставлять детали центральной фигуры – самого солдата. Первым элементом, который доставили, стал бронзовый пояс. Отливка оставшихся элементов памятника, которая ведется на Подмосковном предприятии, подходит к завершающему этапу.
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