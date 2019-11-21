Ржевский мемориал Советскому солдату обретает фигуру

На место возведения Ржевского мемориала Советскому солдату начали поставлять детали центральной фигуры – самого солдата. Первым элементом, который доставили, стал бронзовый пояс. Отливка оставшихся элементов памятника, которая ведется на Подмосковном предприятии, подходит к завершающему этапу.

При этом, уже смонтирован силовой несущий каркас памятника и установлена анкерная группа для сопряжения плиты перекрытия кургана с каркасом. Полностью собран сам каркас памятника, который готов к монтажу бронзовых элементов. Кроме того, завершена отливка бетонных стен в основании кургана, где на листах кортеновской стали планируется нанести 17 660 имён красноармейцев, погибших подо Ржевом.