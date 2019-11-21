Ржевский мемориал Советскому солдату обретает фигуру
На место возведения Ржевского мемориала Советскому солдату начали поставлять детали центральной фигуры – самого солдата. Первым элементом, который доставили, стал бронзовый пояс. Отливка оставшихся элементов памятника, которая ведется на Подмосковном предприятии, подходит к завершающему этапу.
При этом, уже смонтирован силовой несущий каркас памятника и установлена анкерная группа для сопряжения плиты перекрытия кургана с каркасом. Полностью собран сам каркас памятника, который готов к монтажу бронзовых элементов. Кроме того, завершена отливка бетонных стен в основании кургана, где на листах кортеновской стали планируется нанести 17 660 имён красноармейцев, погибших подо Ржевом.
На площадке уже полностью выполнены работы по обустройству инженерных коммуникаций, поставляются предметы освещения, проводится укладка плитки и обустройство пешеходных дорожек. Часть работ на себя взяла Тверская область, на территории которой и будет располагаться монумент.
«Темпы и качество работ очень высокие, что соответствует высокому статусу объекта... Уверен, что мемориал станет любимым местом не только для жителей Тверской области, но и других регионов и стран», - отметил губернатор региона Игорь Руденя.
Открытие Ржевского мемориала Советскому солдату назначено на 2020 год в честь 75-летия Великой Победы. Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области. Идея была поддержана лично президентом России Владимиром Путиным.
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