Ржевский мемориал Советскому солдату обретает фигуру

21 ноября 201920:29

На место возведения Ржевского мемориала Советскому солдату начали поставлять детали центральной фигуры – самого солдата. Первым элементом, который доставили, стал бронзовый пояс. Отливка оставшихся элементов памятника, которая ведется на Подмосковном предприятии, подходит к завершающему этапу.

При этом, уже смонтирован силовой несущий каркас памятника и установлена анкерная группа для сопряжения плиты перекрытия кургана с каркасом. Полностью собран сам каркас памятника, который готов к монтажу бронзовых элементов. Кроме того, завершена отливка бетонных стен в основании кургана, где на листах кортеновской стали планируется нанести 17 660 имён красноармейцев, погибших подо Ржевом.

Завершается отливка 25-метрового Советского солдата под Ржевом

На площадке уже полностью выполнены работы по обустройству инженерных коммуникаций, поставляются предметы освещения, проводится укладка плитки и обустройство пешеходных дорожек. Часть работ на себя взяла Тверская область, на территории которой и будет располагаться монумент.

«Темпы и качество работ очень высокие, что соответствует высокому статусу объекта... Уверен, что мемориал станет любимым местом не только для жителей Тверской области, но и других регионов и стран», - отметил губернатор региона Игорь Руденя.

Открытие Ржевского мемориала Советскому солдату назначено на 2020 год в честь 75-летия Великой Победы. Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области. Идея была поддержана лично президентом России Владимиром Путиным.


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ФОТО: Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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