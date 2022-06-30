Михалков: российский кинематограф не может подражать Голливуду
Режиссер Никита Михалков заявил, что российский кинематограф не может подражать Голливуду. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Михалкова, «мы - другие, мы - о другом». По словам Михалкова, «мы - другие, мы - о другом».
Он привел в пример фильм «Терминатор» с Арнольдом Шварцнейгером. По его мнению, если бы он снял такой фильм, российский зритель «был бы, мягко говоря, удивлен».
Как считает Михалков, Голливуд «заставил» считать себя лучшими в мире. Он также отметил, что это кино про зрелища, а не про смыслы.
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