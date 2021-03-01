Александр Лукашенко присвоил своему сыну генеральское звание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко присвоил старшему сыну Виктору звание генерал-майора запаса. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
Напомним, что 26 февраля Виктор Лукашенко был избран президентом Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии. Тогда же президент страны опроверг слухи о том, что намерен передать власть своим детям, в частности, старшему сыну. Он заверил, что после избрания главой НОК Виктор Лукашенко не будет государственным служащим – его уволят с должности помощника президента по нацбезопасности «со всеми вытекающими отсюда последствиями», отмечает РИА Новости.
Глава государства и ранее заявлял, что не собирается передавать власть своим сыновьям, сообщает RT. По словам Лукашенко, он поклялся, что следующим президентом Белоруссии «будет тот, кого народ изберёт».
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