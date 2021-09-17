Александр и София стали самыми популярными именами для новорождённых в 2021 году
В этом году самыми популярными именами для новорождённых стали Александр и София, сообщает RT. Также уже 20 лет сыновей часто называют Михаил, Дмитрий, Иван, Даниил и Артём. Об этом рассказали в пресс-службе Управления ЗАГСа Москвы.
На четвёртой строчке по популярности имя Марк, на седьмом месте — Лев, Матвей находится на девятом. Среди классических имён в этом году второе место занимает Максим, Михаил — третье, Иван — пятое, Артём — шестое, Даниил — десятое.
Среди женских имён в 2021 часто встречаются Алиса и Ева. Также девочек много раз называли Виктория, Полина, Варвара, Александра и Анастасия.
Ранее «Живая цепь» активистов на Якиманке защитила стену с именами пропавших детей.
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