Александр и София стали самыми популярными именами для новорождённых в 2021 году

В этом году самыми популярными именами для новорождённых стали Александр и София, сообщает RT. Также уже 20 лет сыновей часто называют Михаил, Дмитрий, Иван, Даниил и Артём. Об этом рассказали в пресс-службе Управления ЗАГСа Москвы.

На четвёртой строчке по популярности имя Марк, на седьмом месте — Лев, Матвей находится на девятом. Среди классических имён в этом году второе место занимает Максим, Михаил — третье, Иван — пятое, Артём — шестое, Даниил — десятое.

Среди женских имён в 2021 часто встречаются Алиса и Ева. Также девочек много раз называли Виктория, Полина, Варвара, Александра и Анастасия.

Ранее «Живая цепь» активистов на Якиманке защитила стену с именами пропавших детей.







