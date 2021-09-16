«Живая цепь» активистов на Якиманке защитила стену с именами пропавших детей

Куратор проектов «ЛизаАлерт» Центра поиска пропавших людей Олег Леонов отстоял граффити с именами пропавших детей в центре российской столицы, которое собирались закрасить рабочие ГБУ «Жилищник». Им помешали это сделать десятки горожан, которые образовали живую цепь на Якиманке.

В результате на месте появились сразу несколько представителей московской власти. Они пообещали отменить распоряжение о ликвидации арт-объекта. После этого коммунальная техника и коммунальщики ретировались.

Граффити было создано художником Покрасом Лампасом совместно с «ЛизаАлерт» специально ко дню пропавших детей 25 мая этого года. «К сожалению, мы вновь стали свидетелями того, как властная машина, выполняя свои задачи, иногда забывает о людях», - констатировал Леонов. Он напомнил, что чиновники в первую очередь должны работать для граждан, а не бездумно исполнять планы и предписания.

Ежегодно в России пропадают тысячи детей, многих из них спасают добровольцы-поисковики из «ЛизаАлерт». Стена дома на Якиманке покрыта имена пропавших и не найденных несовершеннолетних. Тревогу забили местные жители, заметившие пристальный интерес к стене со стороны сотрудников «Жилищника». Чтобы не дать её закрасить, активисты организовали дежурство у граффити.

Общественный деятель Дмитрий Захаров подчеркнул важность того, что удалось отстоять сохранение арт-объекта, и призвал поменять всю систему отношений власти и общества.

