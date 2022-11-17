Александр Акопов станет новым гендиректором телеканала СТС
Александр Акопов назначен новым заместителем генерального директора Национальной Медиа Группы по развлекательному вещанию и генеральным директором телеканала СТС. Об этом сообщили в компании.
Акопов сменит на этих должностях Вячеслава Муругова, который «принял решение покинуть компанию», отмечается в сообщении. Муругов возглавлял СТС с 2008 года.
Александр Акопов будет отвечать «за развитие и повышение операционной эффективности бизнеса развлекательных каналов НМГ, онлайн-сервиса more.tv, а также собственное производство развлекательного контента холдинга», сообщили в НМГ.
В качестве продюсера Акопов выпустил в том числе такие программы и сериалы как «Простые истины», Бедная Настя», «Моя прекрасная няня», «Не родись красивой».
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