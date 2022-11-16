«Свое ПО для телеэфира»: Разработчики обратились к властям за деньгами

480 млн рублей из запрашиваемой суммы разработчики систем планируют потратить на платформу для автоматизации вещания, планирования и подготовки теленовостей, а остальные 349 млн — на создание российской системы графического оформления эфира. Запустить свои разработки они намерены только в 2025 году.

НТВ, который указывается как «якорный» заказчик, надеется продвигать продукт другим федеральным и региональным телеканалам, а также странам СНГ, БРИКС, Латинской Америки и Африки. По словам гендиректора Первого канала Константина Эрнста заявил, он не возражает рассмотреть закупку российских систем, однако «только после того, как продукт появится и докажет свою эффективность».

«До недавнего времени примерно на десять зарубежных компаний, продававших свои системы в стране, приходилась одна российская», — заявила технический директор телеинтегратора «Студия-Сервис» Анастасия Ушакова. Эксперт отметила активный спрос на отечественное ПО.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», подобными системами пользуются примерно 90% столичных телеканалов. Часто телекомпании покупают бессрочные лицензии на специализированное ПО или софт в составе программно-аппаратных комплексов, поэтому они просто перестанут получать новые обновления, пусть это и скажется на качестве вещания.

