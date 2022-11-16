«Свое ПО для телеэфира»: Разработчики обратились к властям за деньгами
Компании, разрабатывающие ПО для российских телеканалов, попросили правительство выделить 829 млн рублей на разработку аналогов зарубежных систем. Их поставщики прекратили обслуживание и обновление своих продуктов в России. Об этом сообщает «Коммерсант».
По данным издания, речь идет о программах, с помощью которых телевизионщики создают титры, подписи, бегущие строки и виртуальные студии. Без них появляются риски «падения визуального качества выпускаемых телепрограмм», следует из обращения в индустриальный центр компетенций «Телерадиовещание» при Минцифры.
480 млн рублей из запрашиваемой суммы разработчики систем планируют потратить на платформу для автоматизации вещания, планирования и подготовки теленовостей, а остальные 349 млн — на создание российской системы графического оформления эфира. Запустить свои разработки они намерены только в 2025 году.
НТВ, который указывается как «якорный» заказчик, надеется продвигать продукт другим федеральным и региональным телеканалам, а также странам СНГ, БРИКС, Латинской Америки и Африки. По словам гендиректора Первого канала Константина Эрнста заявил, он не возражает рассмотреть закупку российских систем, однако «только после того, как продукт появится и докажет свою эффективность».
«До недавнего времени примерно на десять зарубежных компаний, продававших свои системы в стране, приходилась одна российская», — заявила технический директор телеинтегратора «Студия-Сервис» Анастасия Ушакова. Эксперт отметила активный спрос на отечественное ПО.
Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», подобными системами пользуются примерно 90% столичных телеканалов. Часто телекомпании покупают бессрочные лицензии на специализированное ПО или софт в составе программно-аппаратных комплексов, поэтому они просто перестанут получать новые обновления, пусть это и скажется на качестве вещания.
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