Алаудинов выписался из госпиталя

Заместитель начальника главного управления по военно-политической работе Минобороны, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что несколько дней находился в госпитале из-за болезни, но уже выписался. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Алаудинов объяснил свое отсутствие тем, что был не в состоянии из-за недомогания. Он поблагодарил подписчиков за терпение и сказал, что теперь полностью выздоровел и вернулся к работе.