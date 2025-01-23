Алаудинов выписался из госпиталя

Заместитель начальника главного управления по военно-политической работе Минобороны, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что несколько дней находился в госпитале из-за болезни, но уже выписался. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Алаудинов объяснил свое отсутствие тем, что был не в состоянии из-за недомогания. Он поблагодарил подписчиков за терпение и сказал, что теперь полностью выздоровел и вернулся к работе.

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Перед госпитализацией Апты Алаудинов в одном из своих публичных выступлений поделился мнением о бывшем министре обороны Донецкой народной республики Игоре Стрелкове (Гиркине).

Генерал отметил, что лично знаком с ним и высоко оценивает его мужественность. По словам Алаудинова, Стрелков оказался в заключении «из-за своего языка», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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