Акватермальный комплекс построят на месте сгоревшего гипермаркета OBI в Химках

Площадь нового комплекса, интегрированного в «Мега Химки», составит 13,5 тысячи квадратных метров. О его строительстве договорились «Мега» и «Квантум групп». Здесь разместятся хаммамы, сауны и бани, спа, бассейны, рестораны и кафе. На уличной территории появятся всесезонные термальные бассейны, зоны для загара, отдыха и развлечений.

На реализацию проекта будет потрачено 3 млрд рублей, ожидается , что комплекс откроют в четвертом квартале 2027 года.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в центре Москвы в 2024 году построили три новых административно-деловых комплекса.

