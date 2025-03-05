Акватермальный комплекс построят на месте сгоревшего гипермаркета OBI в Химках
Всесезонный акватермальный комплекс «Аэротермы» появится на месте гипермаркета OBI в Химках (Московская область), сгоревшего в декабре 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба управляющей одноименными торговыми центрами компании «Мега».
Площадь нового комплекса, интегрированного в «Мега Химки», составит 13,5 тысячи квадратных метров. О его строительстве договорились «Мега» и «Квантум групп». Здесь разместятся хаммамы, сауны и бани, спа, бассейны, рестораны и кафе. На уличной территории появятся всесезонные термальные бассейны, зоны для загара, отдыха и развлечений.
На реализацию проекта будет потрачено 3 млрд рублей, ожидается , что комплекс откроют в четвертом квартале 2027 года.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в центре Москвы в 2024 году построили три новых административно-деловых комплекса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru