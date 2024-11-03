Аквариумных рыбок пускали на крабовые палочки и гребешки в Пскове

В Пскове раскрыли производство морепродуктов из аквариумных рыбок, передает «Псковское агентство информации».

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По данным сотрудников Россельхознадзора, ООО «Удмуртакваресурс» выпустила 73 тонны различной рыбной продукции, подделав ветеринарные документы.

Из десятков тысяч аквариумных рыбок готовили филе гребешка, мясо камчатского краба, икру кеты, печень трески, мороженую воблу и судака.

Площадка была зарегистрирована в Псковской области, но по заявленному адресу никакого производства не оказалось.

Раннее Сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения в деятельности ООО «Кондитерская фабрика «Сокол», производившей зефир без сахара, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Сергея Собянина / t.me/mos_sobyanin
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