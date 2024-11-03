Аквариумных рыбок пускали на крабовые палочки и гребешки в Пскове
В Пскове раскрыли производство морепродуктов из аквариумных рыбок, передает «Псковское агентство информации».
По данным сотрудников Россельхознадзора, ООО «Удмуртакваресурс» выпустила 73 тонны различной рыбной продукции, подделав ветеринарные документы.
Из десятков тысяч аквариумных рыбок готовили филе гребешка, мясо камчатского краба, икру кеты, печень трески, мороженую воблу и судака.
Площадка была зарегистрирована в Псковской области, но по заявленному адресу никакого производства не оказалось.
Раннее Сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения в деятельности ООО «Кондитерская фабрика «Сокол», производившей зефир без сахара, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Три человека пострадали при атаке БПЛА на слободу Белая Курской области
- В Молдавии сообщили о кибератаке на один из сайтов Центризбиркома
- Аквариумных рыбок пускали на крабовые палочки и гребешки в Пскове
- На Тайване самолет ударился крылом о ВПП при посадке
- СМИ: Канье Уэст может выступить в Санкт-Петербурге в ноябре
- СМИ: Новая песня «Ленинграда» и Инстасамки будет называться «Русские, вперед»
- В Берлине поезд сгорел вместе с частью вокзала
- Володин: Госдума скоро рассмотрит законопроект о запрете продажи зажигалок детям
- В Telegram появятся новые функции мини-приложений, включая полноэкранный режим
- В ГД РФ отреагировали на предложение Турции о решении украинского конфликта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru