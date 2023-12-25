Аквакурорт ТиНАО станет самым большим крытым водным объектом в России
В Новой Москве около станции метро «Прокшино» появится аквакурорт, рассказал заммэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«Аквакурорт площадью 125,5 тысячи квадратных метров станет самым большим крытым объектом развлечений на воде в России», – отметил Бочкарёв.
По его словам, на аквакурорте разместятся несколько крытых бассейнов и один круглогодичный открытый с водными аттракционами. Также планируется обустроить искусственную гору высотой 2,5 метра для каньонинга. Кроме того, на территории аквакурорта появится 4-звездочная гостиница на 250 номеров. Вокруг курорта обустроят парковую зону, сделают дорожки для пешеходов и велосипедистов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru