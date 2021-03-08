Донцова и Акунин признаны самыми популярными среди россиянок писателями
Автор фэнтези Елена Звездная, писательница Дарья Донцова и детективный автор Борис Акунин признаны самыми популярными среди россиянок писателями. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на проведенное сервисом «ЛитРес»исследование.
В выборку вошли продажи книг авторов за последние 10 лет. В лидеры по покупкам также попали Татьяна Устинова, Александра Маринина, Татьяна Полякова, Наталья Жильцова, Сергей Лукьяненко, Марина Суржевская и Милена Завойчинская.
Наиболее популярным среди женской аудитории стал роман Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза», роман «До встречи с тобой» Джоджо Мойес и научпоп-книга «Очаровательный кишечник» Джулии Эндерс. Также в топ вошли «Пятьдесят оттенков серого» Э. Л. Джеймс, «Пять языков любви» Гэри Чэпмена и «Тонкое искусство пофигизма» Марка Мэнсона.
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