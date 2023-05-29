Актёр Нейжмак-Иорданский получил восемь лет колонии за избиение экс-чиновника

Актёр Глеб Нейжмак-Иорданский приговорён к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за избиение бывшего заместителя министра энергетики России Леонида Тропко, после которого потерпевший в дальнейшем скончался. Информацию распространила прокуратура российской столицы.

Вердикт оглашён в Дорогомиловском суде Москвы. Артиста также обязали компенсировать вдове Тропко моральный ущерб в размере 3 миллионов рублей. Как уточняет RT, после побоев в конце 2021 года экс-чиновник попал в больницу с травмами головы. Спустя две недели он умер, по предварительным данным, от последствий коронавирусной инфекции.