Актёр Нейжмак-Иорданский получил восемь лет колонии за избиение экс-чиновника

Актёр Глеб Нейжмак-Иорданский приговорён к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за избиение бывшего заместителя министра энергетики России Леонида Тропко, после которого потерпевший в дальнейшем скончался. Информацию распространила прокуратура российской столицы.

Вердикт оглашён в Дорогомиловском суде Москвы. Артиста также обязали компенсировать вдове Тропко моральный ущерб в размере 3 миллионов рублей. Как уточняет RT, после побоев в конце 2021 года экс-чиновник попал в больницу с травмами головы. Спустя две недели он умер, по предварительным данным, от последствий коронавирусной инфекции.

Глеб Нейжмак-Иорданский считается близким другом объявленного МВД РФ в розыск за фейки об армии актера Алексея Панина и певца Прохора Шаляпина. Он проживал в одном подъезде дома, где находится квартира Тропко. Конфликт возник прямо возле дома.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в этом месяце суд арестовал бывшего бойфренда балерины Анастасии Волочковой Сергея Кузнецова по обвинению в избиении собственной супруги, которая после этого также попала в больницу.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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