Актёр Нейжмак-Иорданский получил восемь лет колонии за избиение экс-чиновника
Актёр Глеб Нейжмак-Иорданский приговорён к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за избиение бывшего заместителя министра энергетики России Леонида Тропко, после которого потерпевший в дальнейшем скончался. Информацию распространила прокуратура российской столицы.
Вердикт оглашён в Дорогомиловском суде Москвы. Артиста также обязали компенсировать вдове Тропко моральный ущерб в размере 3 миллионов рублей. Как уточняет RT, после побоев в конце 2021 года экс-чиновник попал в больницу с травмами головы. Спустя две недели он умер, по предварительным данным, от последствий коронавирусной инфекции.
Глеб Нейжмак-Иорданский считается близким другом объявленного МВД РФ в розыск за фейки об армии актера Алексея Панина и певца Прохора Шаляпина. Он проживал в одном подъезде дома, где находится квартира Тропко. Конфликт возник прямо возле дома.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в этом месяце суд арестовал бывшего бойфренда балерины Анастасии Волочковой Сергея Кузнецова по обвинению в избиении собственной супруги, которая после этого также попала в больницу.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сенаторы предложили разрешить прокат кино из «недружественных» стран без лицензии
- Буданов пообещал России скорый ответ на ракетные удары
- Мишустин поручил проанализировать возможность отмены НДС для ряда отраслей сферы услуг
- СМИ: Илон Маск может посетить Китай на этой неделе
- Суд оправдал обвиняемых в смертельной перестрелке под Ростовом
- СМИ: После окончания конфликта поставляемое ВСУ оружие будут применять против Запада
- Рогозин: ВСУ вновь применили химоружие на запорожском направлении
- Актёр Нейжмак-Иорданский получил восемь лет колонии за избиение экс-чиновника
- На Украине перенесли День Победы
- СМИ: Певица Слава попала в больницу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru