Актёр на полмиллиона: Раскрыт гонорар Александра Петрова

Раскрыт размер гонорара актёра Александра Петрова. Сегодня одному из самых востребованных российских артистов исполняется 35 лет. Как сообщает издание «Новости Ярославля», год назад Петров на съёмках сериалов получал 500 тысяч за смену.

По данным источника издания, сейчас актёр получает от 500 до 700 тысяч рублей за один съемочный день. Александр Петров также выходит на сцену театра имени Ермоловой в Москве. Он задействован в спектакле «Петя и волк», а также выступает со своими лирическими постановками. Источник в театре пояснил, что актерам платят непосредственно «за выход» - максимум 100 тысяч рублей.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», звезда «Полицейского с рублевки» и фильма «Лёд» также имеет опыт международных съёмок. Из последних громких премьер — «Дворец» режиссера Романа Полански.

