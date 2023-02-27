Акцизы на сигареты и жидкости для вейпов увеличатся с 1 марта
Акцизы на сигареты и папиросы, а также жидкость для вейпов вырастут в России с 1 марта. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин в конце января.
Так, на сигареты и папиросы ставка увеличивается на 2% — до 2063 рублей за 1000 штук, плюс 16% расчетной стоимости, которая исчисляется из максимальной розничной цены, но не менее, чем 3536 рублей за 1000 штук (ранее — 3467 рублей).
Акциз на жидкость для электронных систем доставки никотина вырастет сразу на 11% — с 18 до 20 рублей за миллилитр. На табак и табачные изделия, предназначенные для потребления путем нагревания, ставка составит 8669 рублей за килограмм (ранее — 7839 рублей).
Данное повышение — внеплановое, акциз уже увеличивался 1 января текущего года. Следующее повышение ставок ожидается в 2024 и 2025 годах.
Ранее эксперты поддержали создание единого органа для контроля за табаком в России. Об этом сообщило агентство НСН.
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