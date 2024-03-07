Акция «Ночь на катке» пройдёт в парках Москвы 10 марта

Весенняя акция «Ночь на катке» пройдет в российской столице в воскресенье, 10 марта, объявили в мэрии. Суть заключается в том, что завершающие сеансы катания и прокат коньков на катках в парках, которые относятся к ведению городского Департамента культуры, будет бесплатными.

Кроме того, для посетителей подготовлена интерактивная программа «Праздник семьи в народном стиле» в рамках всероссийского Года семьи. Можно будет посмотреть выступления профессиональных фигуристов, будут организованы анимация, викторины и розыгрыши.