Акция «Бессмертный полк» назначена в школах РФ на 4 мая
Акция «Бессмертный полк» состоится во всех школах Российской Федерации в четверг, 4 мая. Эту дату назвала пресс-служба Российского детско-юношеского центра. Там уточнили, что учебный день 4 мая должен будет начинаться с торжественной линейки по случаю предстоящей 78-й годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне.
Кроме того, как передает RT, события 1941—1945 годов ученики, учителя и родители школьников будут обсуждать на внеурочных занятиях «Разговоры о важном». Мероприятия в формате «Бессмертного полка» будут, в частности, ознаменованы коллективным просмотров видеообращений ветеранов ВОВ к детям третьего тысячелетия.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее организаторы объявили об отмене традиционного шествия «Бессмертный полк» в стране в этом году.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+3 404 / сут.
Умерли
398 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+4 503 / сут.
- В Демократической республике Конго прошла акция «Бессмертный полк»
- СМИ сообщили подробности нападения на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа
- Ученые научили нейросеть «читать» мысли человека через МРТ
- Валерия Гергиева наградили орденом «За заслуги перед Отечеством»
- Командование ВСУ приняло новые решения по обороне Артемовска
- Годовой план ввода недвижимости в Москве выполнен более, чем наполовину
- Tinder уйдет из России до конца июня
- «Роскосмос» анонсировал выход космонавтов на поверхность МКС ночью 4 мая
- Шойгу заявил, что за апрель украинские войска потеряли 430 единиц техники
- Умер модельер Валентин Юдашкин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru