Акция «Бессмертный полк» назначена в школах РФ на 4 мая

Акция «Бессмертный полк» состоится во всех школах Российской Федерации в четверг, 4 мая. Эту дату назвала пресс-служба Российского детско-юношеского центра. Там уточнили, что учебный день 4 мая должен будет начинаться с торжественной линейки по случаю предстоящей 78-й годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне.

Россиян не будут штрафовать за портреты героев ВОВ на машинах в рамках «Бессмертного полка»

Кроме того, как передает RT, события 1941—1945 годов ученики, учителя и родители школьников будут обсуждать на внеурочных занятиях «Разговоры о важном». Мероприятия в формате «Бессмертного полка» будут, в частности, ознаменованы коллективным просмотров видеообращений ветеранов ВОВ к детям третьего тысячелетия.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее организаторы объявили об отмене традиционного шествия «Бессмертный полк» в стране в этом году.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: moypolk.ru
ТЕГИ:День ПобедыШколыБессмертный Полк

Горячие новости

Все новости

партнеры