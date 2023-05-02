Акция «Бессмертный полк» назначена в школах РФ на 4 мая

Кроме того, как передает RT, события 1941—1945 годов ученики, учителя и родители школьников будут обсуждать на внеурочных занятиях «Разговоры о важном». Мероприятия в формате «Бессмертного полка» будут, в частности, ознаменованы коллективным просмотров видеообращений ветеранов ВОВ к детям третьего тысячелетия.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее организаторы объявили об отмене традиционного шествия «Бессмертный полк» в стране в этом году.

