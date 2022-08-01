Акцию «Миллион призов» проведут среди участников онлайн-голосования 9 - 11 сентября

По его словам, предпринимательское сообщество уверено в её положительном эффекте для москвичей, а также для бизнеса, на который оказывается беспрецедентное санкционное давление.

«Уже было шесть таких акций. Мы считаем, что сейчас есть в этом необходимость... Во многих странах власть оказывает помощь предпринимательскому сообществу. И сейчас мы предоставляем возможность людям, которые примут участие в онлайн-голосовании в сентябре, получить сертификаты и принять участие в розыгрыше», - подчеркнул Платонов.

Ранее в Москве среди участников онлайн-голосования на выборах в рамках программы «Миллион призов» было разыграно 150 тысяч призов, в том числе десять однокомнатных квартир, сообщает RT.

