Акцию «Миллион призов» проведут среди участников онлайн-голосования 9 - 11 сентября

Президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов заявил, что среди участников электронного голосования на выборах муниципальных депутатов, которые пройдут 9 - 11 сентября, проведут акцию «Миллион призов - #ВыбираемВместе2022», сообщает пресс-служба московского правительства.

Проголосовать онлайн в Москве можно будет без предварительной подачи заявления

По его словам, предпринимательское сообщество уверено в её положительном эффекте для москвичей, а также для бизнеса, на который оказывается беспрецедентное санкционное давление.

«Уже было шесть таких акций. Мы считаем, что сейчас есть в этом необходимость... Во многих странах власть оказывает помощь предпринимательскому сообществу. И сейчас мы предоставляем возможность людям, которые примут участие в онлайн-голосовании в сентябре, получить сертификаты и принять участие в розыгрыше», - подчеркнул Платонов.

Ранее в Москве среди участников онлайн-голосования на выборах в рамках программы «Миллион призов» было разыграно 150 тысяч призов, в том числе десять однокомнатных квартир, сообщает RT.

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Фото: www.mos.ru
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