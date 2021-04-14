Акцию «Бессмертный полк» переносить не будут

Акцию «Бессмертный полк» не планируют переносить, а формат шествия будет определен властями регионов в ближайшее время, сообщила «Интерфаксу» сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк" Елена Цунаева.

По ее словам, это традиция и народная инициатива, которую переносить не стоит. Но в настоящее время требуется соблюдение особых мер безопасности, поэтому рассматриваются варианты шествия в привычном режиме и в онлайн-формате. Также активно ведется набор волонтеров для помощи в организации мероприятия.

Цунаева подчеркнула, что онлайн-шествие состоится в любом случае, так как опыт прошлого года показал популярность виртуального формата акции.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что формат и сроки проведения акции «Бессмертный полк» в 2021 году будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.

Акция «Бессмертный полк» проходит в России ежегодно в День Победы. В прошлом году из-за пандемии был выбран онлайн-формат мероприятия: люди выкладывали в интернете фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

