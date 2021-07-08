Актрису Татьяну Догилеву госпитализировали с ковидной пневмонией

У нее 30% поражение легких. Неделю назад у актрисы поднялась температура до 38 градусов, появилась головная боль и слабость. Сейчас она находится под наблюдением врачей, сообщило RT.

Догилева снимается в кино с 1971 года. Она играла в «Покровских воротах», «Вокзале за углом», сериале «Отпуск» и «Вампиры средней полосы», пишет Газета.ру.

