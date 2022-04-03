Актрису Александру Яковлеву похоронят в Калининграде 7 апреля
Советскую и российскую актрису Александру Яковлеву, умершую 1 апреля на 65-м году жизни, похоронят 7 апреля в Калининграде. Здесь же состоится церемония прощания со звездой, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.
«Отпевание Александры Яковлевой пройдет в четверг (7 апреля) в храме Александра Невского в Калининграде. Она будет похоронена в Калининграде», - рассказали в администрации.
Яковлева родилась в этом городе в 1957 году и получила звание «Почетный гражданин города Калининграда» в 2020 году. С 2016 года актриса входила в городской Совет депутатов.
О смерти актрисы сообщил режиссер Николай Лебедев 1 апреля. По его словам, Яковлева тяжело болела и долго боролась с заболеванием.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,9 млн+16 828 / сут.
Умерли
370 тыс.+304 / сут.
Выздоровели
17,0 млн+35 695 / сут.
- Песков объяснил причины перевода оплаты за российский газ в рубли
- Пушилин подписал указ о формировании Государственного комитета обороны ДНР
- Актрису Александру Яковлеву похоронят в Калининграде 7 апреля
- Стало известно, почему Зеленский отказался от идеи Шольца не вступать в НАТО
- «Россия не потерпит». Эксперты раскрыли причины и последствия возможного размещения ядерного оружия в Польше
- В Японии усиление антироссийских санкций назвали единственным вариантом действий
- Министр финансов прогнозирует рост бедности в Германии из-за ситуации на Украине
- Талибы в Афганистане запретили выращивать мак
- Российские военные уничтожили нефтеперерабатывающий завод под Одессой
- Качиньский заявил об открытости Польши для размещения ядерного оружия США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru