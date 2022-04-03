Актрису Александру Яковлеву похоронят в Калининграде 7 апреля

Советскую и российскую актрису Александру Яковлеву, умершую 1 апреля на 65-м году жизни, похоронят 7 апреля в Калининграде. Здесь же состоится церемония прощания со звездой, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.

«Отпевание Александры Яковлевой пройдет в четверг (7 апреля) в храме Александра Невского в Калининграде. Она будет похоронена в Калининграде», - рассказали в администрации.

Яковлева родилась в этом городе в 1957 году и получила звание «Почетный гражданин города Калининграда» в 2020 году. С 2016 года актриса входила в городской Совет депутатов.

О смерти актрисы сообщил режиссер Николай Лебедев 1 апреля. По его словам, Яковлева тяжело болела и долго боролась с заболеванием.

