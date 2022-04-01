Умерла актриса Александра Яковлева
1 апреля 202222:54
В возрасте 64 лет умерла актриса Александра Яковлева.
Как передает ТАСС, о смерти актрисы сообщил режиссер Николай Лебедев. По его словам, Яковлева тяжело болела и долго боролась с заболеванием.
Лебедев выразил соболезнования близким умершей.
Яковлева известна зрителю по ролям в фильмах «Экипаж», «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов» и другим.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru