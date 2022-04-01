В возрасте 64 лет умерла актриса Александра Яковлева.



Как передает ТАСС, о смерти актрисы сообщил режиссер Николай Лебедев. По его словам, Яковлева тяжело болела и долго боролась с заболеванием.

Лебедев выразил соболезнования близким умершей.

Яковлева известна зрителю по ролям в фильмах «Экипаж», «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов» и другим.





