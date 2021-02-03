Актрисе Тарасовой грозит арест за участие в незаконной акции в Москве

По словам юриста, в отношении Тарасовой составлен протокол по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ (участие в несанкционированном собрании, повлекшем создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения). Ей грозит 15 суток ареста и штраф.

Рассматривать дело будет Тимирязевский районный суд, в который уже поступили материалы на актрису.

Зрители знают Аглаю Тарасову по ролям в сериале «Интерны», фильмах «Лед» и «Лед-2».

Накануне в России задержали свыше 900 человек, в основном в Москве и Санкт-Петербурге, включая троих журналистов. СМИ сообщали, что полицейские применяют электрошокеры и дубинки, а телеграм-каналы были наполнены видео со сценами избиений протестующих.



