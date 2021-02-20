СМИ: Актрисе петербургского театра повесили гранату на дверь

Актрисе петербургского Театра музыкальной комедии Виктории Вяткиной на дверь повесили гранату. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По прибытии сотрудники правоохранительных органов установили, что граната страйкбольная. При попытке снять учебный боеприпас он сдетонировал и облил полицейских краской.

Отмечается, что полиция установила и задержала подозреваемых. Одному из них 24 года, второму — 21 год. Их оставили под подпиской о невыезде, подробности произошедшего выясняются.



