СМИ: Актрисе петербургского театра повесили гранату на дверь
Актрисе петербургского Театра музыкальной комедии Виктории Вяткиной на дверь повесили гранату. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
По прибытии сотрудники правоохранительных органов установили, что граната страйкбольная. При попытке снять учебный боеприпас он сдетонировал и облил полицейских краской.
Отмечается, что полиция установила и задержала подозреваемых. Одному из них 24 года, второму — 21 год. Их оставили под подпиской о невыезде, подробности произошедшего выясняются.
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