Актриса Вера Сотникова попала в больницу с коронавирусом
Российская актриса и телеведущая Вера Сотникова заразилась коронавирусом, она госпитализирована. Сотникова опубликовала соответствующую запись в своем аккаунте в Instagram.
"Я в больнице. У меня ковид", - рассказала подписчикам артистка. К посту она прикрепила видео из больничной палаты.
60-летняя артистка призвала всех вакцинироваться и выразила сожаление, что не успела поставить прививку, так как почувствовала симптомы заболевания.
Сотникова известна по участию в фильмах "Самая обаятельная и привлекательная", "Завтрак с видом на Эльбрус", "Королева Марго".
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru