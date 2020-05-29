Актриса Ольга Прокофьева отметила необходимость соблюдения масочного режима во время прогулок
Советская и российская актриса театра и кино, телеведущая Ольга Прокофьева призвала москвичей масочный режим во время прогулок для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Об этом она заявила в интервью Агентству городских новостей «Москва».
По словам Прокофьевой, необходимо придерживаться введенных правил при выходе на улицу, добавив, что к этим ограничениям можно отнестись с определенной долей юмора.
Актриса добавила, что сама намерена соблюдать масочный режим и другие требования, поскольку хочет, чтобы «люди были здоровы и медики отдыхали». По ее словам, вирус отступит, если все будут мудрыми и дисциплинированными.
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