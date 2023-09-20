Умер создатель «Дяди Степы» художник Герман Мазурин

Известно, что в июле Мазурина госпитализировали в Москве с открытой черепно-мозговой травмой. Художник неудачно упал в собственной квартире с высоты своего роста.

«Медики пытались спасти Германа Алексеевича, но накануне он скончался от полученных травм», — пишет SHOT.

Герман Мазурин родился 10 августа 1932 года в Пензе, будущий иллюстратор окончил художественную школу, без экзаменов поступил в Пензенское художественное училище, а позже окончил графический факультет Московского государственного художественного института им. В. И. Сурикова. Одним из первых персонажей Мазурина стал Дядя Степа для книги поэта и писателя Сергея Михалкова. Впоследствии художник оформил более 300 книг, в том числе создал иллюстрации для произведений «Каштанка», «Старик Хоттабыч», «Приключения Тома Сойера», «Гиперболоид инженера Гарина», «Аэлита».

