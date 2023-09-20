Умер создатель «Дяди Степы» художник Герман Мазурин
Заслуженный художник РСФСР, почетный член Российской академии художеств художник-иллюстратор Герман Мазурин умер в возрасте 91 года. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Известно, что в июле Мазурина госпитализировали в Москве с открытой черепно-мозговой травмой. Художник неудачно упал в собственной квартире с высоты своего роста.
«Медики пытались спасти Германа Алексеевича, но накануне он скончался от полученных травм», — пишет SHOT.
Герман Мазурин родился 10 августа 1932 года в Пензе, будущий иллюстратор окончил художественную школу, без экзаменов поступил в Пензенское художественное училище, а позже окончил графический факультет Московского государственного художественного института им. В. И. Сурикова. Одним из первых персонажей Мазурина стал Дядя Степа для книги поэта и писателя Сергея Михалкова. Впоследствии художник оформил более 300 книг, в том числе создал иллюстрации для произведений «Каштанка», «Старик Хоттабыч», «Приключения Тома Сойера», «Гиперболоид инженера Гарина», «Аэлита».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru