Актриса Немоляева заявила, что не знает размер своей пенсии

По её словам, она никогда не была «денежным человеком», а связанные с деньгами вопросы всегда решал её супруг народный артист РСФСР Александр Лазарев.

Актриса добавила, что пенсия поступает её на карточку, после чего автомоатически списываются платежи за ЖКХ и телефон.

«Я человек в этом плане совершенно неорганизованный и расхлябанный... Это неправильно, нужно уметь считать. Но я такая», — заключила Немоляева.

Ранее народный артист России Александр Пашутин признался, что получает пенсию в размере 95 тысяч рублей благодаря работе в театре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».