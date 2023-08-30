Актриса Немоляева заявила, что не знает размер своей пенсии
Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева в интервью изданию «Аргументы и факты» заявила, что ей неизвестен размер её пенсии.
По её словам, она никогда не была «денежным человеком», а связанные с деньгами вопросы всегда решал её супруг народный артист РСФСР Александр Лазарев.
Актриса добавила, что пенсия поступает её на карточку, после чего автомоатически списываются платежи за ЖКХ и телефон.
«Я человек в этом плане совершенно неорганизованный и расхлябанный... Это неправильно, нужно уметь считать. Но я такая», — заключила Немоляева.
Ранее народный артист России Александр Пашутин признался, что получает пенсию в размере 95 тысяч рублей благодаря работе в театре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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