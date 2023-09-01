Актриса Ирина Безрукова рассказала, что училась в одной школе с Шойгу
1 сентября 202315:27
Актриса Ирина Безрукова рассказала в интервью «Газете.Ru» о школьных годах, и вспомнила, что училась в одной школе с министром обороны России Сергеем Шойгу.
По ее признанию, когда Безрукова пошла в первый класс, Шойгу окончил школу.
«Вот такое удивительное совпадение», - сказала она.
Безрукова была прилежной ученицей. Она не получила «золотую медаль», но в ее итоговом аттестате были только «четверки» и «пятерки». При этом ее часто специально сажали рядом с двоечниками, чтобы ты их перевоспитывала.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru