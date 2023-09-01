Актриса Ирина Безрукова рассказала, что училась в одной школе с Шойгу

По ее признанию, когда Безрукова пошла в первый класс, Шойгу окончил школу.

«Вот такое удивительное совпадение», - сказала она.

Безрукова была прилежной ученицей. Она не получила «золотую медаль», но в ее итоговом аттестате были только «четверки» и «пятерки». При этом ее часто специально сажали рядом с двоечниками, чтобы ты их перевоспитывала.

